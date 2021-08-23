К концу недели в Сургуте похолодает до +7 градусов

Аномальная жара, которая установилась в Югру в конце прошлой недели, продержится до среды, 25 августа.

«В период с 22 по 25 августа местами по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре ожидается ОЯ: аномально-жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», - говорится в сообщении Ханты-Мансийского ЦГМС.

Воздух в регионе прогревается до +33 градусов и выше.

«Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале, эта ситуация будет продолжаться. В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях - на 8-11 градусов. Жара колоссальная», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С середины недели, по данным сервиса Gismeteo, погода начнет меняться. В Сургут придут дожди, в пятницу температура воздуха опустится до +17 градусов, а к воскресенью похолодает до +7 градусов.