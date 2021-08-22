В России вступил в силу закон о получении ОСАГО без ТО

Российские автовладельцы теперь могут получить полис ОСАГО без техосмотра – закон об этом вступил в силу сегодня, 22 августа, сообщает «Коммерсантъ». Тем е менее, водители все еще обязаны проходить ТО.

Отмечается, что поправки были внесены в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Благодаря ним диагностическая карта больше не нужна для страхования. По информации издания, ЦБ скорректировал новые правила для получения страховки, но новая редакция документа вступит в силу 29 августа.