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Российских автовладельцев избавили от техосмотра для оформления ОСАГО

В России вступил в силу закон о получении ОСАГО без ТО

Российских автовладельцев избавили от техосмотра для оформления ОСАГО
фото: pixabay.com

Российские автовладельцы теперь могут получить полис ОСАГО без техосмотра – закон об этом вступил в силу сегодня, 22 августа, сообщает «Коммерсантъ». Тем е менее, водители все еще обязаны проходить ТО.

Отмечается, что поправки были внесены в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Благодаря ним диагностическая карта больше не нужна для страхования. По информации издания, ЦБ скорректировал новые правила для получения страховки, но новая редакция документа вступит в силу 29 августа.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 191, комментариев: 0
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