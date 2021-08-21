Владимир Путин уточнил: Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальное нарушение

Политик Алексей Навальный сидит в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за криминальное нарушение, настаивает президент России Владимир Путин. Тема наказания оппозиционера возникла в ходе совместной пресс-конференции лидера с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Как водится, Путин вновь не упомянул фамилии Навального: «Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, за криминальное нарушение в отношении иностранных партнеров, — цитирует президента ТАСС. — Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».

Меркель, в свою очередь, сообщила, что во время переговоров с российским коллегой потребовала освобождения Алексея Навального, вокруг которого сложилась «очень угнетающая ситуация»: приговор, по мнению немецкого канцлера, «вынесен на основе решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным».

Заметим, что с призывом освободить оппозиционера ранее к Путину обращался лидер другого европейского государства — Эммануэль Макрон разговаривал с президентом России 19 августа по телефону. «Президент республики призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека. Он также выразил пожелание, чтобы выборы в российский парламент в сентябре будущего года прошли в соответствии с критериями ОБСЕ», — сообщается на сайте президента Франции.

Судя по словам Путина на пресс-конференции, оба европейских лидера получили отрицательный ответ: Навальный будет сидеть дальше.