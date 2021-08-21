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​Росреестр объяснил, как строить дома у воды, чтобы их не снесли

О правилах строительства домов на береговой территории

​Росреестр объяснил, как строить дома у воды, чтобы их не снесли
Фото: pixabay.com

Росреестр выпустил пояснения для россиян, которые решили построить дом у воды: как пишет РБК, в связи с пандемией коронавируса таких людей становится все больше — они не только скупают уже готовые дома, но и приобретают участки для строительства.

В списке ограничений — нахождение участка на береговой полосе: его нельзя приватизировать. Также не следует строиться на водоохранной территории; кроме того, на ней запрещено использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв; размещать кладбища, скотомогильники, использовать транспортные средства и т.д. Не дадут на такой территории распахивать землю и пасти животных.

«Участок в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы приобрести можно, — пишет РБК со ссылкой на Росреестр. — Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав СНТ. Возвести индивидуальный жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также можно, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения».


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Сегодня в 10:20, просмотров: 189, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 10:35
100 % дач сургута возле воды построены с нарушениями

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