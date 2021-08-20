В среднем за дни трансляции олимпийских состязаний жители ХМАО прокачали 2,3 тысячи гигабайт

В этом году впервые в истории увидеть Олимпиаду можно было только через призму телеэкранов или смартфонов. По данным аналитиков МегаФона, к прямой интернет-трансляции главного спортивного события года подключилось всего 200 тысяч человек – абонентов оператора со всей России. Основная причина низкой активности – зрители проспали Олимпиаду.

МегаФон, с использованием инструментов BigData, проанализировал обезличенные данные по просмотрам прямой трансляции олимпийских игр на основных онлайн-площадках – «Матч ТВ», «Первый канал», tele-sport.ru и smotrim.ru (Россия-1).

Из-за разницы часовых поясов большая часть соревнований в России транслировалась в ночное время. По данным связистов югорчане по просмотрам обогнали жителей городов-милионников и вошли в топ-5 самых активных любителей спорта наряду с болельщиками из двух столиц, Краснодарского края и Самарской области. В среднем за дни трансляции олимпийских состязаний жители округа прокачали 2,3 тысячи гигабайт. Как отмечают спортсмены, что поддержка «своих» чувствуется даже за тысячи километров. Напомним, что именно югорские спортсмены впервые в истории завоевали для страны три золота, серебро и бронзу.

Больше всего спортивные фанаты болели за россиян в соревнованиях по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике, состоявшихся 27-28 июля и 3 августа. На просмотр олимпийских баталий в этих дисциплинах болельщики потратили около 30 тысяч гигабайт. Не меньшее внимание привлекла борьба за медали в стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и водном поло, проходившая 25 и 26 июля. На них пользователи израсходовали почти 18 тысяч гигабайт трафика.

Вопреки традициям церемонии открытия и закрытия Олимпиады стали аутсайдерами онлайн-смотрения у россиян. Не пользовались популярностью у зрителей и проходящие в эти дни спортивные мероприятия, среди которых, в том числе, заключительный этап командных соревнований по художественной гимнастике среди женщин.

Всего на просмотр главного спортивного события года абоненты МегаФона потратили свыше 116 тысяч Гигабайт интернет-трафика, из которого 89% пришлось на долю смотрения с помощью смартфонов. При этом важнейшее мировое событие собрало в онлайне в 2 раза больше зрителей, чем европейский турнир по футболу: за ЧЕ-2020 следило 95 тысяч человек в стране.