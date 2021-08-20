Треть сотрудников на Урале работодатели заставили вакцинироваться

28 процентов опрошенных сотрудников из Уральского федерального округа (УрФО) заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться. При этом за поставленную прививку преференцию, например, выходной или бонус к зарплате, обещали только 17 процентам. 21 процент опрошенных рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а девять процентов – что им пообещали снизить зарплату.

Таковы результаты опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с крупнейшей в России платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Почти каждый (95%) из Уральского федерального округа сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. При этом введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой лишь 13 процентов уральских респондентов, 75% уверены, что прививаться или нет — это личное дело каждого. 12 процентов ответили, что они против вакцинации.

68 процентов руководителей, принимавших участие в опросе, не согласны, что сотрудников, которые отказываются прививаться, нужно отстранять от работы. Шесть процентов, наоборот, однозначно поддерживают эту точку зрения.