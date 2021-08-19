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​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой

В Тюмени найдено тело пропавшей девятилетней девочки

​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой
Фото: vsluh.ru

Девятилетнюю Настю Муравьеву нашли мертвой. Тело девочки обнаружено в районе Лесобазы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Следственного комитета РФ.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – приводит цитату ТАСС.

Правительство Тюменской области на своей странице во «ВКонтакте» сообщает, что тело ребенка нашли рядом с АЗС на Домостроителей, 5, что примерно в нескольких километрах от дома пропавшей девочки.

Ранее siapress.ru сообщал, что Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее поисками занимались правоохранители и десятки волонтеров. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявлял вознаграждение – 500 тысяч рублей – за информацию о местонахождении девочки. Позже МВД заявило о награде в один миллион рублей.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 569, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 20:05
Руководство областного мвд/фсб пинками с должностей, что у них под носом убийца педофил разгуливал. Привыкли в кабинетах зады простживать да иеговых ловить

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