В Тюмени найдено тело пропавшей девятилетней девочки

Девятилетнюю Настю Муравьеву нашли мертвой. Тело девочки обнаружено в районе Лесобазы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Следственного комитета РФ.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – приводит цитату ТАСС.

Правительство Тюменской области на своей странице во «ВКонтакте» сообщает, что тело ребенка нашли рядом с АЗС на Домостроителей, 5, что примерно в нескольких километрах от дома пропавшей девочки.

Ранее siapress.ru сообщал, что Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее поисками занимались правоохранители и десятки волонтеров. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявлял вознаграждение – 500 тысяч рублей – за информацию о местонахождении девочки. Позже МВД заявило о награде в один миллион рублей.