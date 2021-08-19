Перепись населения в России начнется 15 октября

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а на труднодоступных территориях – до 20 декабря. Постановление об этом 16 августа подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Напомним, что электронно заполнить данные о себе граждане могут на Гоуслуслугах с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

«Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года. Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19», – сообщает медиаофис ВПН.