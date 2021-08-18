На TNFобсудят сотрудничество между энергетическими и оборонными предприятиями

Вице-премьер России Юрий Борисов проведет закрытое совещание о направлениях сотрудничества между энергетическими и оборонными предприятиями на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF). Главным посылом выступления федерального чиновника станет важность перехода на российские IT-программы для плодотворного сотрудничества, рассказали в пресс-службе TNF.

Юрий Борисов станет также спикером главной пленарной сессии «Стратегия устойчивого развития: новые возможности в энергетике», посетит выставку инноваций ТЭК и откроет Цифровой центр строительства скважин «Газпрома».

Напомним, главное событие отрасли состоится с 14 по 16 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре. В этом году в рамках форума, организаторами которого выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, пройдет 30 мероприятий.