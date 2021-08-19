Первое новостное агентство в Тюменской области — СИА-ПРЕСС — празднует юбилей — 30-летие

Сегодня информационному агентству СИА-ПРЕСС — первому агентству новостей в Тюменской области и одному из первых в Сибири — исполняется 30 лет. Наша история началась 19 августа 1991 года: пока в Москве по ТВ выступали путчисты с дрожащими руками, в Сургуте был дан старт Сургутскому молодежному информационному агентству, и на протяжении всех трех десяткой лет слово «молодежное» остается одним из определяющих для редакции.

Молодость — это энтузиазм, кураж и любопытство: за тридцать лет в рамках ИА СИА-ПРЕСС яркую жизнь получили такие проекты, как газета бесплатных объявлений «Седьмой этаж» (к слову, первая в Сургуте); городской ежедневник, а ныне еженедельник «Новый Город» с лучшими информационными и аналитическими материалами журналистов агентства; сургутские студии радиостанций «Европа Плюс» и «Ретро FM» и многие другие.

По сей день важнейшим принципом работы СИА-ПРЕСС остается объективность и плюрализм мнений: мы говорим о том, чего зачастую не могут сказать другие, и даем возможность высказаться не только профессиональным журналистам и публицистам, но и нашей аудитории — в комментариях к материалам, а также путем публикации блогов. В дальнейшем мы продолжим держаться этого курса — история СИА-ПРЕСС идет вперед.