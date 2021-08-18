В Тюменской области утверждена Стратегия цифровой трансформации региона

Правительство Тюменской области утвердило Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Она предусматривает реализацию 49 региональных и федеральных проектов по дальнейшему внедрению цифровых технологий в шести отраслях — здравоохранении, образовании, социальной сфере, развитии городской среды, на транспорте и в государственном управлении. К 1 ноября на основании стратегии будет разработан детальный план цифровой трансформации региона до 2024 года. Стратегия разработана по поручению президента России Владимира Путина.

Губернатор Александр Моор отметил, что цель стратегии заключается в достижении цифровой зрелости региона, включая внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и использование технологий искусственного интеллекта. Документ будет пересматриваться, исходя из актуальных задач цифрового развития.

«За прошедшие три месяца выполнены мероприятия по разработке стратегии согласно типовой форме и рекомендациям Минцифры России, выполнено внутриотраслевое обсуждение, а также организовано согласование документа с федеральными органами исполнительной власти в части синхронизации задач цифрового развития отраслей на федеральном и региональном уровнях. Документ разрабатывался проектной командой при участии тюменских предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий, и охватывает важнейшие сферы социальной и экономической жизни региона», — сообщила на онлайн-заседании комиссии по цифровому развитию Тюменской области директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.