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​«Сохраним лес»: тюменцев приглашают к участию к экологической акции

В 22 тюменских лесничествах высадят деревья

​«Сохраним лес»: тюменцев приглашают к участию к экологической акции
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области готовятся к проведению Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Мероприятия по посадке лесных культур пройдут на землях лесного фонда 22 лесничеств.

В Тюменском лесничестве мероприятие высаживать лес будут 4 сентября в Винзилинском участковом лесничестве (14 км Ялуторовского тракта от Автограда до поворота на д. Муллаши, далее 10 км по асфальтированной дороге до места посадки). Сбор участников в 9 часов 45 минут на месте посадки.

«Принять участие в акции могут все желающие тюменцы и жители области с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности. Приехать можно только на личном автотранспорте. Для участия в акции необходимо направить в департамент заявку, в которой следует отразить количество человек и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов. Заявки принимаются до 25 августа 2021 года по телефону (3452) 427-490 или на электронный адрес ShevchenkoID@72to.ru», - рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы. Сохранение зеленого фонда России является одной из ключевых задач национального проекта «Экология».


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Сегодня в 19:53, просмотров: 132, комментариев: 0
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