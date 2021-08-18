Модельные библиотеки откроют в Ишиме и Омутинском районе

До конца 2021 года в Тюменской области откроют две модельные библиотеки – обновят библиотеку им. А.И. Васильева (г. Ишим) и Ситниковскую сельскую библиотеку (Омутинский район). Работа ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На переоборудование по модельному стандарту каждое учреждение-победитель получит 5 млн рублей.

«Создание модельных библиотек в муниципальных образованиях — важная составляющая формирования единого культурного пространства Тюменской области. Радостно, что управляющие команды культуры готовы к новым вызовам для создания современного библиотечного пространства и внедрения передовых форматов работы с населением», — отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Первая модельная библиотека появилась в Тюменской области осенью прошлого года на базе Центральной городской библиотеки г. Ишима. На модернизацию было выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета.