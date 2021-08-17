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​ЖКХ, здравоохранение и благоустройство: о чем говорили тюменцы с губернатором

Назван топ тем, которые волнуют жителей Тюменской области

​ЖКХ, здравоохранение и благоустройство: о чем говорили тюменцы с губернатором
Фото: admtyumen.ru

Во вторник, 17 августа, состоялась прямая линия губернатора Тюменской области с жителями. За полтора часа глава региона ответил на 56 вопросов. Всего поступило порядка 1 300 обращений.

«Основными темами прямой линии стали жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры, социальные льготы, благоустройство и создание комфортной городской среды», - рассказали в пресс-службе главы региона.

Так, во время прямой линии стало известно, что в Ялуторовске в 2022 году расселят аварийный дом.

Кроме обращений жители выражали и благодарность. Жительница Тюмени рассказала губернатору, что ей нравится, как благоустраивают двор ее дома по улице Александра Логунова, 18. «Программа благоустройства дворов многоквартирных домов и общественных пространств реализуется для людей, с учетом их предложений и замечаний. Очень приятно, что эта работа находит позитивный отклик», – сказал Александр Моор.


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17 августа в 18:39, просмотров: 130, комментариев: 0
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