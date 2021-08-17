1 сентября – в школу! Учебный год в Тюменской области начнется офлайн

Образовательные учреждения Тюменской области начнут новый учебный год с 1 сентября в обычном режиме. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями, которая состоялась 17 августа.

Александр Моор общался с жителями Тюменской области 1,5 часа. Он успел ответить на 56 вопросов. Всего губернатору поступило 1 300 обращений. «На каждое из них после внимательного рассмотрения в региональных и муниципальных органах власти будет дан исчерпывающий ответ», - заверили в пресс-службе главы региона.

Сам губернатор подчеркнул, что для него очень важно прямое общение с жителями: «Получая большое количество обращений, мы видим, какие вопросы интересуют земляков. Это позволяет корректировать региональные программы и нормативные документы в интересах людей. Мы обязательно продолжим наши встречи в прямом эфире».

Первая прямая линия губернатора Тюменской области состоялась в 2018 году, в 2020-м прошли четыре, в этом – уже две.