Александр Моор призвал тюменцев с пониманием относиться к медикам

Все медицинских учреждениях Тюменской области, включая взрослые и детские поликлиники, работают в обычном режиме. Помощь гражданам оказывается независимо от наличия вакцинации. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями региона.

«Не снимаю с нас – организаторов и руководителей – задач таким образом обеспечить работу медучреждений, чтобы нуждающиеся в помощи люди получали ее оперативно», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также призвал тюменцев с пониманием относиться к медикам, которые в период пандемии работают в буквальном смысле на износ.

Что касается вакцинации от коронавируса, на 17 августа в Тюменской области первую дозу вакцины получили 535 тысяч человек, полностью вакцинированы порядка 454 тысяч человек. «Вакцинация – единственный способ максимально быстро выработать популяционный иммунитет и вернуться к нормальной жизни», – напомнил губернатор и добавил, что намерен в ближайшее время пройти повторную вакцинацию.