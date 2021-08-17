Тура перестанет влиять на качество воды в Тюмени в 2024 году

К 2024 году качество воды в реке Тура перестанет влиять на качество воды в домах жителей Тюмени. Вопрос с чистой водой в областном центре, который стал недавно актуален, должен решаться стратегически. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями, которая состоялась 17 августа.

Стратегическое решение проблемы прописано в концессионном соглашении с «Тюмень Водоканалом». «Мы планомерно ведем реконструкцию наших водоочистных сооружений. Сейчас закончена модернизация подземного Велижанского источника. К 2024 году, после окончания реконструкции Метелевского водозабора, по данным Росводоканала, будет выстроена система очистки, которая исключит влияние качества воды в Туре на качество воды в Тюмени», – сказал губернатор.

На прямую линию губернатора поступило более 1 300 обращений, сообщили в пресс-службе главы региона. Основными темами стали жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры, социальные льготы, благоустройство и создание комфортной городской среды.