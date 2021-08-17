16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4753   EUR  86,4804  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор проводит прямую линию // ВИДЕО

За трансляцией прямой линии Александра Моора следят несколько тысяч человек

​Александр Моор проводит прямую линию // ВИДЕО

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводи прямую линию. За трансляцией следят несколько тысяч человек в социальных сетях. Главе региона поступило около 1 300 вопросов.

«Принять участие в прямой линии может любой желающий. Вопросы направляют на страницы губернатора в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram в комментариях или по электронной почте info@sovetnik72.com. Также их можно задать во время прямого эфира», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев заверил, что губернатору передадут все сообщения: «Если вопросы не прозвучат на прямой линии, пользователи получат ответы на тех площадках, на которых их задавали. Допустим, если вопрос поступил через социальную сеть «ВКонтакте», ответ придет там же».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:38, просмотров: 318, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте появится металлургический завод мощностью в 100 тысяч тонн 937
  2. ​Сколько заработал Сургутнефтегаз во втором квартале и что это значит 921
  3. ​Наталье Комаровой показали реконструированный детсад на родине Сергея Собянина 888
  4. ​В Тюмени реализуют уникальный проект строительства жилья 778
  5. ​В Березово обновили один из корпусов больницы, а вскоре начнется реконструкция главного здания 766
  6. ​Наталья Комарова назначила нового руководителя департамента госслужбы 750
  7. ​А в чем восторг? 720
  8. ​Замглавы Минстроя высоко оценил качество жилищных проектов Тюменской области 699
  9. ​Сургутян привьют от ковида на рабочих местах 506
  10. ​В новом генплане Сургута должны быть фундаментальные ограничители факторов, обезображивающих город 497
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 10411
  2. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 4583
  3. ​Одни охранники и продавцы 4405
  4. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 4159
  5. ​Невнимательный вартовчанин устроил серьезное ДТП на Менделеева 3505
  6. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3375
  7. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 3364
  8. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 3339
  9. Альберт Батыргазиев получил звезду в сквере Спортивной славы 3294
  10. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 3157
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14407
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12344
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12019
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11144
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 10411
  6. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 10314
  7. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 9780
  8. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 9407
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9403
  10. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 8785

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика