За трансляцией прямой линии Александра Моора следят несколько тысяч человек

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводи прямую линию. За трансляцией следят несколько тысяч человек в социальных сетях. Главе региона поступило около 1 300 вопросов.

«Принять участие в прямой линии может любой желающий. Вопросы направляют на страницы губернатора в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram в комментариях или по электронной почте info@sovetnik72.com. Также их можно задать во время прямого эфира», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев заверил, что губернатору передадут все сообщения: «Если вопросы не прозвучат на прямой линии, пользователи получат ответы на тех площадках, на которых их задавали. Допустим, если вопрос поступил через социальную сеть «ВКонтакте», ответ придет там же».