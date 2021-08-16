Технологии работы с добровольцами в учреждениях культуры обсудят в Тюмени

В понедельник, 23 августа, на площадке исторического парка «Россия — Моя история» в Тюмени пройдет обучающий курс «Технологии работы с добровольцами в учреждениях культуры». В нем примут участие сотрудники муниципальных, ведомственных, частных организаций в сфере культуры. Организаторами выступают Тюменское региональное движение «Волонтеры Культуры» совместно с Карельской региональной общественной молодежной организацией «Центр Развития Добровольчества».

«Обучающий курс даст участникам базовые знания по информационной и организационной кампаниям, сопровождению добровольцев в коллективе, поможет разработать базовые стандарты организации добровольческой деятельности на базе учреждения культуры. После семинара участники разработают спектр волонтерских вакансий, в том числе в формате онлайн, которые апробируют в течении месяца с вновь привлеченными помощниками. По итогу специалисты учреждений культуры сформируют базовый пакет документов для организации взаимодействия с добровольцами», - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Основная цель проекта – помочь сотрудникам учреждений культуры увидеть потенциал от привлечения помощников, расширить сеть контактов в местном сообществе, найти единомышленников и новые точки развития культурных пространств.