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​«Моя ИТ-идея»: от детей Тюменской области ждут заявок на конкурс

XI областной конкурс «Моя ИТ-идея» начал прием заявок

​«Моя ИТ-идея»: от детей Тюменской области ждут заявок на конкурс
Фото: admtyumen.ru

XI областной конкурс инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных технологий «Моя ИТ-идея» с 16 августа начал прием заявок от детей от 6 до 14 лет. Идею можно предложить до 30 сентября. Подведение итогов и награждение состоится 13 октября в рамках открытия XVI Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ 2021». Кроме того, лучшие идеи будут включены в задания чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области.

«Участники могут предложить идею или прототип компьютерной программы, мобильного приложения или иного цифрового устройства. Тематика работ связана с совершенствованием компьютерной техники, со сферой применения информационных и цифровых технологий, к которым относятся искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, робототехника и другие направления. Конкурсные работы будут оцениваться по возрастным категориям: 6-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. В каждой из них будут определены победители и призеры», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Чтобы подать заявку, необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить специальную форму, к которой нужно прикрепить презентацию с подробным описанием работы. Участвовать можно как индивидуально, так и коллективно, но не более трех участников в команде. Один участник или одна команда могут подать несколько идей на конкурс.

Организаторы отмечают, что конкурс способствует развитию научного и практического интереса к сфере цифровых технологий и проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».


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16 августа в 14:20, просмотров: 78, комментариев: 0
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