На конкурс Президентского фонда культурных инициатив подано 200 заявок от Тюменской области

Учреждения культуры и некоммерческие организации Тюменской области стали активными участниками конкурса Президентского фонда культурных инициатив. От региона подано 200 заявок. Самое большое количество заявок поступило от участников из Тюмени (98), Тобольска (20) и Тюменского района (19).

«По условиям конкурса претендовать на грант могли как некоммерческие организации, так и представители бизнес-сообществ. Больше всего заявок от Тюменской области подано на проведение образовательных и наставнических проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, включая цифровые технологии, проектов креативных индустрий и фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства», - рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Победителей объявят до 15 сентября 2021 года. Лучших будет выбирать экспертный совет, в состав которого вошли композитор и продюсер Игорь Матвиенко, директор ФГБУ «Роскультцентр» и директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, генеральный директор компании «ЛитРес» Сергей Анурьев, актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана» Дмитрий Бертман и другие.