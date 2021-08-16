В Тюмени с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин с рабочим визитом побывал в Тюмени. На совещании с властями региона и застройщиками федеральный чиновник обсудил перспективы дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Замминистра поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.

«В Тюменской области увеличивается объем строительства жилья. Все тюменские застройщики работают с привлечением проектного финансирования и использованием счетов эскроу. Это абсолютно минимизировало риски при покупке квартир на этапе строительства. Мы увидели высокое качество проектов. Это значит, что у людей появляются новые возможности для комфортной жизни», – подчеркнул он.

Никита Стасишин осмотрел жилые массивы Тюмени и высоко оценил темпы и качество жилищного строительства, а также накопленный в регионе опыт комплексного развития и благоустройства территорий жилой застройки.

Заместитель главы региона Сергей Шустов рассказал, что в 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1 млн 580 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 550 тысяч «квадратов» в индивидуальных жилых домах. План на 2021 год повышен и составляет 1,6 млн квадратных метров.