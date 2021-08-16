В Тюменской области будут строить жилье с использованием механизма инфраструктурных облигаций

Тюменская область станет одним из трех регионов России, где будет реализован проект строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Впервые в Сибири он будет реализован в Тюмени. На первом этапе регион получит инфраструктурные облигации на сумму 660 млн рублей.

Планы обсудили во время рабочей поездки по областному центру заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, передает пресс-службы губернатора Тюменской области.

«Использование инфраструктурных облигаций позволяет избавить застройщика от части затрат на создание инженерной инфраструктуры, которые ложатся в стоимость квадратного метра жилья. Планируется к реализации три таких проекта, один из них – в Тюмени. Но в течение следующих трех лет объем эмиссии этих облигаций составит 150 миллиардов рублей», – отметил федеральный чиновник.

Никита Стасишин побывал на стройплощадке в районе аэропорта Плеханово, где на земельном участке площадью 51 га планируется построить 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тысяч «квадратов» и детсад. Проект будет реализован совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ. Кроме того, готовится еще одна площадка под строительство жилья с использованием этого механизма.

Осмотрев новые жилые массивы Тюмени, замглавы Минстроя высоко оценил темпы и качество жилищного строительства, а также накопленный в регионе опыт комплексного развития и благоустройства территорий жилой застройки. Он обратил внимание на необходимость дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.