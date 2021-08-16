Из России разрешили чартеры в Доминикану, Южную Корею и Чехию

С 27 августа открывается чартерное авиасообщение России с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Кроме того, увеличивается количество разрешенных рейсов в Египет, на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан. Такое решение принял оперштаб, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По направлениям в Доминикану, Южную Корею и Чехию снимаются все ограничения по количеству рейсов. Ранее Чехия и Южная Корея не принимают россиян с туристическими целями.

Что касается Египта, число рейсам по маршрутам «Москва – Хургада» и «Москва - Шарм-эль-Шейх» число рейсов увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх чартеры будут летать раз в неделю.

«Вместе с тем, оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», - говорится в сообщении АТОР.