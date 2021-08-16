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​Восстановление внутренних перевозок позволило Utair увеличить доходы и сократить убытки

Utair за полгода получила доходы почти в 20 млрд рублей

​Восстановление внутренних перевозок позволило Utair увеличить доходы и сократить убытки
Фото: utair.ru

За первые шесть месяцев 2021 года авиакомпания Utairувеличила операционные доходы до 19,9 млрд рублей, что на 37 процентов больше, чем за такой же период 2020-го. Операционные убытки сократились на 93 процента – до 130 млн рублей. Данные отчётности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) опубликованы на сайте компании.

Улучшить показатели авиакомпании удалось за счет постепенного восстановления внутренних перевозок. «В 2021 году рынок пассажирских перевозок в России начал расти после обвала прошлого года. При этом международное авиасообщение восстанавливается гораздо более низкими темпами в связи с ограничениями из-за коронавируса. В этой ситуации мы максимально сократили расходы и перестроили все операционные процессы под спрос внутреннего рынка. Достигнутые за полгода результаты стали возможны в том числе благодаря поддержке Правительства, коммерческих партнеров, кредиторов, лизингодателей, и мы надеемся на сохранение этих мер содействия», — отметил финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров.

Доля региональных рейсов Utair в 2021 году выросла на 111 процентов к 2020 году и на 58 процентов — к 2019-му. Пассажиропоток за полгода составил 3,5 млн пассажиров (+63% к 2020 году). Загрузка в первом полугодии достигла уровня 80 процентов.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 370, комментариев: 0
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