В «Ленте», «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» пройдут рейды антимонопольщиков

Федеральная антимонопольная служба проведет внеплановые рейды в торговых магазинах «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Причиной этому послужили обращения граждан о росте цен. В рамках проверки антимонопольщики произведут оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

«В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.