Лидер одной из парламентских партий объяснил, почему в Якутии горят леса

Причиной крупных пожаров в Якутии стало значительное сокращение штата лесников. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Раньше в Якутии было 1500 лесников, летали 200 самолетов. Любой костерок, который загорелся, – тут же была реакция. Сегодня осталось 15 лесников», – сказал политик. Он также обратил внимание на то, что в соседних с Россией странах, например, в Финляндии и Белоруссии, такой сложной ситуации нет: «Почему в Белоруссии не горит, а у нас горит? Потому что в Белоруссии больше лесников, чем у нас».

В России до 2006 года действовал советский Лесной кодекс, леса находились под государственным контролем. С принятием нового документа институт лесничества практически исчез. Сегодня лесник несет функцию инспектора. Зюганов полагает, что необходимо вернуть госконтроль над лесами. Несколько лет назад Дмитрий Кобылкин, будучи министром природных ресурсов и экологии РФ, предлагал вернуть полноценный институт лесничества. По его подсчетам, на это требовалось 20 миллиардов рублей.

В Якутии из-за лесных пожаров действует режим ЧС. Из-за горящих в регионе лесов смог на несколько дней накрывал Урал.