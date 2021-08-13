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​Зюганов нашел причину пожаров в Якутии: дело в лесниках

Лидер одной из парламентских партий объяснил, почему в Якутии горят леса

​Зюганов нашел причину пожаров в Якутии: дело в лесниках
Фото: sakha.gov.ru

Причиной крупных пожаров в Якутии стало значительное сокращение штата лесников. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Раньше в Якутии было 1500 лесников, летали 200 самолетов. Любой костерок, который загорелся, – тут же была реакция. Сегодня осталось 15 лесников», – сказал политик. Он также обратил внимание на то, что в соседних с Россией странах, например, в Финляндии и Белоруссии, такой сложной ситуации нет: «Почему в Белоруссии не горит, а у нас горит? Потому что в Белоруссии больше лесников, чем у нас».

В России до 2006 года действовал советский Лесной кодекс, леса находились под государственным контролем. С принятием нового документа институт лесничества практически исчез. Сегодня лесник несет функцию инспектора. Зюганов полагает, что необходимо вернуть госконтроль над лесами. Несколько лет назад Дмитрий Кобылкин, будучи министром природных ресурсов и экологии РФ, предлагал вернуть полноценный институт лесничества. По его подсчетам, на это требовалось 20 миллиардов рублей.

В Якутии из-за лесных пожаров действует режим ЧС. Из-за горящих в регионе лесов смог на несколько дней накрывал Урал.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 231, комментариев: 0
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