Больше половины «единороссов» сделали прививку от COVID-19

Аналитики подсчитали, сторонники каких политических партий надежнее защитились от ковида и сделали укол. Больше всего привившихся от коронавируса — среди «единороссов» (55%). На втором месте по числу вакцинированных сторонников — партия «Яблоко» (49%), на третьем — «Новые люди» (48%). Меньше всего прошедших вакцинацию среди тех, кто поддерживает КПРФ, — 18%. Об этом пишет РБК.

Ранее siapress.ru сообщал, что вакцинацию от коронавируса начали 501 135 югорчан, что составляет 30% населения округа. Сейчас перед регионом стоит задача — привить 755 тысяч человек. Это порядка 60% взрослого населения Югры.