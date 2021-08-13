16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5671   EUR  86,3457  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Роспотребнадзор: заражения «йота»-штаммом коронавируса в РФ не выявлены

Санврачи РФ считают, что «дельта»-штамм коронавируса гораздо агрессивнее «йоты»

Роспотребнадзор: заражения «йота»-штаммом коронавируса в РФ не выявлены
фото: pixabay.com

Роспортебнадзор РФ заявил, что в стране пока не зарегистрированы случаи заражения «йота»-штаммом коронавируса. На данный момент этот тип ковида выявляется преимущественно в США.

«В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора наблюдают за распространением штамма «йота» с осени, до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста. Сейчас его выявили в 43 странах. Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки к широкому распространению варианта «йота» отсутствуют», – пишет ведомство.

Однако санврачи указывают на то, что научные данные о поведении «йота»-варианта пока ограниченные и их недостаточно, чтобы судить о более высоких рисках распространения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:57, просмотров: 180, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пропавшего четыре дня назад югорчанина нашли мертвым у опоры ЛЭП 1878
  2. ​Будет как новая! На ГРЭС-1 намечается большой ремонт 1422
  3. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 1333
  4. ​Ставки по ипотеке вырастут в ближайший месяц 1219
  5. ​Наталья Комарова обозначила готовность региона к проведению больших выборов безопасно и легитимно 1149
  6. Более полумиллиона югорчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19 1115
  7. ​В Югре откроется Центр общественного наблюдения за выборами с видео-стеной и юристами 1044
  8. ​Ипотечные дни: ЖК «Кедровый» в СНГБ! 768
  9. ​Готовые квартиры в ЖК "Зеленый" 753
  10. ​Улицы Когалыма стали светлее благодаря «Россети Тюмень» 731
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 8797
  2. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 5631
  3. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4725
  4. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 4340
  5. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 4030
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 3962
  7. ​В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов 3659
  8. ​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута 3548
  9. ​Жители окраины Сургута дождались ремонта дворов 3502
  10. ​В сургутском роддоме — нашествие близнецов 3275
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 13657
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11939
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11590
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 10120
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9478
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9406
  7. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 9184
  8. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8890
  9. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8883
  10. ​«Вершина» должна быть наша! 8797

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика