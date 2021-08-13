Санврачи РФ считают, что «дельта»-штамм коронавируса гораздо агрессивнее «йоты»

Роспортебнадзор РФ заявил, что в стране пока не зарегистрированы случаи заражения «йота»-штаммом коронавируса. На данный момент этот тип ковида выявляется преимущественно в США.

«В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора наблюдают за распространением штамма «йота» с осени, до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста. Сейчас его выявили в 43 странах. Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки к широкому распространению варианта «йота» отсутствуют», – пишет ведомство.

Однако санврачи указывают на то, что научные данные о поведении «йота»-варианта пока ограниченные и их недостаточно, чтобы судить о более высоких рисках распространения.