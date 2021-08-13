Сенатор от Югры Юрий Важенин завершил политическую карьеру

Бывший газпромовский генерал объявил о завершении политической карьеры – Юрий Важенин снимается с выборов в думу региона и не будет претендовать на место в Совете Федерации.

Слухи об отставке сенатора от Югры ходили с начала весны этого года, но Юрий Важенин не комментировал их. Судя по всему, на принятие такого важного решения ушло много времени.

«Это осознанное самостоятельное решение, ничего общего не имеющее с теми домыслами, которые ходят сейчас. Я остаюсь беспартийным сторонником партии», - подчеркнул Юрий Важенин. «Пока никаких мыслей нет, поживу для себя», - ответил он на уточняющий вопрос корреспондента siapress.ru о дальнейших планах.

Отметим, что отставка Важенина, действительно, обросла множеством слухов. В частности, ряд экспертов, близких к окружным властям, полагают, что место сенатора от Югры займет партийный кандидат Василий Филипенко – депутат думы Югры, сын первого губернатора Югры Александра Филипенко.