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​Юрий Важенин: «Пока никаких мыслей нет, поживу для себя»

Сенатор от Югры Юрий Важенин завершил политическую карьеру

​Юрий Важенин: «Пока никаких мыслей нет, поживу для себя»
Фото: siapress.ru

Бывший газпромовский генерал объявил о завершении политической карьеры – Юрий Важенин снимается с выборов в думу региона и не будет претендовать на место в Совете Федерации.

Слухи об отставке сенатора от Югры ходили с начала весны этого года, но Юрий Важенин не комментировал их. Судя по всему, на принятие такого важного решения ушло много времени.

«Это осознанное самостоятельное решение, ничего общего не имеющее с теми домыслами, которые ходят сейчас. Я остаюсь беспартийным сторонником партии», - подчеркнул Юрий Важенин. «Пока никаких мыслей нет, поживу для себя», - ответил он на уточняющий вопрос корреспондента siapress.ru о дальнейших планах.

Отметим, что отставка Важенина, действительно, обросла множеством слухов. В частности, ряд экспертов, близких к окружным властям, полагают, что место сенатора от Югры займет партийный кандидат Василий Филипенко – депутат думы Югры, сын первого губернатора Югры Александра Филипенко.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 589, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:01
Это право, конечно, Юрия Ивановича на выбор своей дальнейшей деятельности. Но сургутяне пошли бы за Вас голосовать. Тем более, что Ваш опыт хозяйственной и политической деятельности нужен и должен быть востребован и в регионе, и в РФ.
Mobii Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:29
Хватит уже вылизывать - чувак просидел в совете федерации, никакой политеческой и общественной деятельности не вел.
И хозяйственный опыт газпромчика нафик не нужен обществу - механическое исполнение указивок вышестоящего газпромчика не говорит о каком-то уникальном опыте.
Хватит уже превозносить этих совковых начальничков
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