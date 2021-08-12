В Сургуте торговый центр продается за 547 миллионов рублей

Торгово-развлекательный центр «Вершина» продадут за 547 689 000 рублей. За три года цена снизилась почти на 140 миллионов рублей. Его выставили на продажу еще в 2018 году за 686,4 миллиона рублей. Общая площадь объекта составляет 32884,2 квадратных метра. В объявлении о продаже также указано, что внутри здание имеет улучшенную отделку в отличном состоянии, проведены все коммуникации, эскалаторы, лифты, вентиляция, охранная и пожарная сигнализация. При этом право аренды земли действует до 2059 года.

«Вершина» в Сургуте – один из крупнейших ТРЦ в Югре. В нем шесть этажей с магазинами, фудкортом, кафе, кинотеатром и развлекательными площадками. На территории центра работает двухуровневая охраняемая парковка на 180 машиномест. Проект здания выполнил известный нидерландский архитектор Эрик ван Эгераат.

Подробнее о судьбе торгового центра в материале siapress.ru.