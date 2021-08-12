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​«Вершина» подешевела почти на 140 миллионов рублей

В Сургуте торговый центр продается за 547 миллионов рублей

​«Вершина» подешевела почти на 140 миллионов рублей
Фото: malls.ru

Торгово-развлекательный центр «Вершина» продадут за 547 689 000 рублей. За три года цена снизилась почти на 140 миллионов рублей. Его выставили на продажу еще в 2018 году за 686,4 миллиона рублей. Общая площадь объекта составляет 32884,2 квадратных метра. В объявлении о продаже также указано, что внутри здание имеет улучшенную отделку в отличном состоянии, проведены все коммуникации, эскалаторы, лифты, вентиляция, охранная и пожарная сигнализация. При этом право аренды земли действует до 2059 года.

«Вершина» в Сургуте – один из крупнейших ТРЦ в Югре. В нем шесть этажей с магазинами, фудкортом, кафе, кинотеатром и развлекательными площадками. На территории центра работает двухуровневая охраняемая парковка на 180 машиномест. Проект здания выполнил известный нидерландский архитектор Эрик ван Эгераат.

Подробнее о судьбе торгового центра в материале siapress.ru.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 548, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:43
«Налетай-подешевело».
Местный
не нравится
Сегодня в 14:13
Подождём ещё)
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