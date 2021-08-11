Геопортал Тюменской области пополнится новыми сервисами

Специалисты департамент информатизации Тюменской области продолжают совершенствовать геопортал региона. В скором времени появится новый интерактивный картографический сервис, где будут видны объекты, которые в регионе реализуются в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

«Карта — это интерактивный инструмент повышения инвестиционной привлекательности территории региона, которая способствует привлечению частных средств на создание, модернизацию и эксплуатацию объектов социальной и производственной инфраструктуры. На карте будут отображаться объекты в Тюменской области, в отношении которых целесообразно заключение соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, в том числе на условиях частной инициативы. С помощью карты можно будет узнать название проекта, его статус, технико-экономические параметры, объем инвестиций, контактных лиц и другую необходимую информацию», - рассказали в пресс-службе департамента.

Развитие портала реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».