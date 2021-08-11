В сквере Комсомольский состоится фестиваль для взрослых

В четверг, 12 августа, в 13.00 в сквере Комсомольский состоится open air-фестиваль для горожан 55+.

«Всех тюменцев 55+, желающих его посетить, ждет захватывающая программа от серебряных волонтеров. Так, спорт-активистки проекта «Бабушкин Workout» продемонстрируют оздоровительные йога-практики. Участницы спецотряда «Бабушки особого назначения», обучившиеся обеспечению собственной безопасности, поднимут исключительно важную тему — вакцинация от коронавирусной инфекции. Волонтеры социокультурного проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» устроят квест, переносящий участников в другую эпоху, когда бал в городе правили купцы и мещане. Одним из самых душевных событий фестиваля станет хендмейд-мастерская в рамках социально-значимого проекта «Добро рядом 2.0». Все пришедшие смогут с удобством расстелить на траве пледы и под руководством инструкторов-рукодельников начать создавать своими руками различные поделки», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Предварительная запись обязательна по телефону (3452) 30-39-59. Мероприятие пройдет при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Организаторы встречи просят всех прийти в защитных масках и перчатках, а также принести небольшие пледы для комфортного времяпрепровождения.

Фестиваль организован региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации и благотворительным фондом «Старшее поколение». Проекты соответствуют основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».