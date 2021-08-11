«ProДобро» набирает инклюзивных волонтеров

Тюменский штаб инклюзивных волонтеров «ProДобро» приглашает в свои ряды детей старше 14 лет и взрослых. Уже в августе и сентябре для новобранцев проведут первые обучающие мероприятия.

«Инклюзивным волонтером может стать каждый, с инвалидностью или без. Добровольцы, которые полностью пройдут обучение и останутся в команде, получат не только бесценный опыт, но и брендированные подарки, профессиональные фотографии с мероприятий, а также сертификаты об успешном прохождении обучения. Кроме того, 30 самых активных участников штаба волонтеров «ProДобро» ждет сюрприз», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Руководитель опорного центра инклюзивного волонтерства Анастасия Сухач отметила, что в штабе ждут инициативных молодых людей и людей старшего возраста с богатым жизненным опытом: «Людей, которые стремятся к познанию мира вокруг себя, к развитию, к получению новых знаний и умений и готовых делиться своими ресурсами с окружающими. Людей, объединенных одной главной идеей — сделать мир вокруг себя лучше. И сделать это правильно».