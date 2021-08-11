Дети и жители центров соцобслуживания поздравят Тюменскую область с нем образования

В этом году Тюменская область отметит 77 лет со дня образования. Ко Дню области готовятся в организациях соцобслуживания и детских оздоровительных центрах.

Три крупные мероприятия подготовили детские загородные лагеря и центры совместно с радиостанцией «Ребячья республика».

«Дети выпустят тематические аудиооткрытки, которые прозвучат в эфире радиостанции и появятся в социальных сетях. Также ребята прочтут стихи о любимом крае и проведут межлагерный танцевальный флешмоб с флагами «С днем рождения, Тюменская область». Собственные мероприятия пройдут во всех детских загородных лагерях и центрах Тюменской области. Некоторые акции для детей пройдут в онлайн-формате. Так, например, любой желающий сможет принять участие в фоточеллендже «Просторы моей малой родины», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Учреждения социального обслуживания подготовили праздничные мероприятия для старшего поколения и людей с инвалидностью. В психоневрологических интернатах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов пройдут фотовыставки, викторины, виртуальные экскурсии, конкурсы рисунков и стихов, чаепитие и праздничные концерты.