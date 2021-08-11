Многодетные тюменцы продолжают получать землю и выплаты

9 127 земельных участков предоставлено многодетным семьям Тюменской области с 2011 года. Итоги действия программы по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков за почти десять лет подвели в департаменте имущественных отношений региона.

С середины 2020 года появилась возможность получить социальную выплату взамен участка. Ей воспользовались 229 семей. За первые шесть месяцев 2021 года земельные наделы в собственность бесплатно получили 152 многодетные семьи, соцвыплату — 60 семей.

«Всего по состоянию на 1 августа 2021 года земельными участками и социальными выплатами обеспечены 72 процента семей, поставленных на учёт. На сайте фонда имущества Тюменской области www.fund72.ru многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт», - рассказали в департаменте.

Стоит отметить, что земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».