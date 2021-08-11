«Тутанг ратхар» собрал коренные народы на празднике

В археологическом музее-заповеднике Тюмени состоялся национальный праздник «Тутанг ратхар» – «Встреча у живого огня». Мероприятие провели в рамках Дня коренных народов мира Тюменская областная общественная организация «Центр культуры и творчества финно-угорских народов» при поддержке областного комитета по делам национальностей.

«Тутанг ратхар» — это мероприятие, где можно встретить друзей и единомышленников, ощутить свою причастность к наследию предков, а также приятно провести время, наполняясь невероятной силой живого огня», — рассказала руководитель Центра культуры и творчества финно-угорских народов Любовь Собянина.

На праздники прошел концерт ансамбля финно-угорских народов «Хэс» («Звезда»), ансамбля Мегионского землячества «Сибирская вечорка», удмуртского ансамбля «Оскон», марийского ансамбля «Лунгалтыш» и солисток Ангелины Глухаревой и Дарьи Куминовой. Также были организованы мастер-классы по бисероплетению, изготовлению игольниц, кукол-закруток «Акань». Подрастающее поколение с интересом приняло участие в интерактивной программе «Игры коренных малочисленных народов Севера» и в викторине «Мой край».