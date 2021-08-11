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​Что вы нам впариваете? Югорчане жалуются на навязывание допуслуг банками

Жители тюменской «матрешки» 1 400 раз пожаловались на банки и страховые

​Что вы нам впариваете? Югорчане жалуются на навязывание допуслуг банками
Фото: Pixabay

В регионах тюменской «матрешки» снизилось число жалоб на кредитные учреждения. Во втором квартале в Банк России поступило 1,4 тысячи обращений от жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Это – на 20 процентов меньше, чем за такой же период прошлого года.

Снижение произошло за счет сокращения числа жалоб на банки, отмечают в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

«Снижение более чем на треть числа жалоб на банки объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда жители региона активно обращались в банки. Большинство обращений тогда касалось вопросов реструктуризации кредитов, отказа в оформлении кредитных каникул и их аннулирования, разъяснения условий госпрограмм льготной ипотеки и других мер поддержки. Количество обращений граждан по вопросам потребительского и ипотечного кредитования в этом году снизилось в два раза», - отметили в отделении.

При этом число жалоб на навязывание дополнительных услуг выросло на 20 процентов. Потребителям навязывают страхование жизни, здоровья, а также различные юридические или консультационные услуги при заключении кредитного договора в банке или договора займа в МФО.

«Напомню, что заемщик может расторгнуть договор страхования жизни или здоровья в течение «периода охлаждения» – 14 календарных дней со дня заключения договора. Такая возможность появилась у заемщиков несколько лет назад. Сейчас «период охлаждения» будет распространяться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и так далее). В июне текущего года Госдума приняла закон о праве заемщика отказаться от дополнительных услуг при выдаче кредита. Граждане смогут вернуть уплаченные за навязанную услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа», – подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 287, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
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Сегодня в 11:32
Да потому что хрен пожалуешься! ".Ваш звонок очень важен для нас , ...Оставайтесь на линии ,ваш номер в очереди 116-ый, ..Вам ответит первый освободившийся оператор , Если вы все еще хотите дозвониться положите трубку!!!

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