Программу форума-выставки ИНФОТЕХ составляют вместе с участниками

Участники XIV Тюменского цифрового форума и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ» смогут выбрать тему для обсуждения. Для этого на официальном канале форума-выставки запущен опрос. Принять участие в нем могут все желающие из числа партнеров, экспонентов и посетителей мероприятия.

«В опросе можно выбрать один или несколько вариантов тем, которые хотелось бы видеть на форуме. Напомним, что в этом году мероприятие пройдет в гибридном формате: на очной площадке будут представлены только партнеры и участники выставки, а для зрителей будет организована онлайн-трансляция всех событий, которые можно будет посмотреть из любой точки», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Все вопросы по участию в форуме/выставке «ИНФОТЕХ» можно задать в официальном канале мероприятия.

ИНФОТЕХ-2021 пройдет 13 и 14 октября. Повестка мероприятия связана с ключевыми направлениями развития цифровой экономики, а сквозной темой в этом году определен искусственный интеллект.