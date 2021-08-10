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​Для пациентов больницы Заводоуковска будут готовить в новом пищеблоке

В пищеблоке заводоуковской больницы завершается капремонт

​Для пациентов больницы Заводоуковска будут готовить в новом пищеблоке
Фото: Алёна Кобылкина

В областной больнице №12 Заводоуковска завершается капитальный ремонт пищеблока. Производственная мощность позволит одновременно готовить здесь 250 порций. Это полностью обеспечит потребности медицинского учреждения.

На данный момент завершены строительно-отделочные работы на площади в 376,6 «квадратов».

«Строители заменили кровлю, возвели более функциональные внутренние перегородки и перекрытия. Обустройство отдельных цехов – мясного, рыбного, овощного, для приготовления горячих и холодных блюд – обеспечит правильную последовательность обработки продуктов, соблюдение правил товарного соседства и санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты полностью заменили системы вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения, установили грузовой лифт, новые оконные и дверные блоки. В здании уже смонтирована современная пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение, проведён интернет», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациенты смогут оценить вкус блюд уже осенью.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 231, комментариев: 0
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