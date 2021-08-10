Для тюменцев 55+ стартует образовательный проект «Первая помощь»

Участники проекта «Бабушки особого назначения» узнают все об оказании первой помощи. Для активистов 55+ стартует программа просветительских занятий, проведут которую кураторы социального проекта «Первая помощь».

«Откроется программа семинаров с просветительского занятия «Сердечно-легочная реанимация». На обучении добровольцам расскажут, как определить, что человеку нужна помощь, как безошибочно провести пострадавшему искусственное дыхание, как не навредить при проведении базового реанимационного мероприятия другому и так далее», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Образовательное занятие пройдет 11 августа в 15:00 в конференц-зале регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123/1). Запись по телефону 30-39-59 обязательна.

Напомним, проект «Бабушки особого назначения» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни людей старшего возраста.