На соревнования Кубок РТК: Тюмень еще можно подать заявку

13 и 14 августа состоится отборочный этап соревнований по экстремальной робототехнике Кубок РТК: Тюмень. Турнир среди юных инженеров и робототехников проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Отборочный этап в Тюмени имеет статус регионального, но на соревнованиях могут выступать не только ребята из Тюменской области, но и из других регионов. Финал регионального кубка РТК в Тюмени пройдет 24-25 сентября. Отборочные соревнования — отличная возможность потренироваться перед главными заездами, попробовать свои силы на полигоне в преодолении испытаний и получить путёвку в финал», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Заявку на участие можно подать в двух номинациях: искатель (10-14 лет) и экстремал (от 10 лет и старше). Заезды будут проводиться по адресу: ул. Республики, 142, 2 этаж, Проектная лаборатория Центра робототехники и АСУ. Из-за действующих ограничений соревнования будут длиться два дня, все заезды будут индивидуальными, без присутствия зрителей на площадке. Регистрация доступна по ссылке в официальной группе ЦРТиАСУ.