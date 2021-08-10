В Тюменской области растет оборот розничной торговли

В Тюменской области подвели итоги социально-экономического развития региона за январь-июнь 2021 года. Полные данные опубликованы на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Как следует из приведенных данных, Тюменская область «растет» по всем основным направлениям. На 1 июня численность населения области составила 1 547,4 тысячи человек, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 4,0 тысячи человек.

Положительная динамика отмечается в потребительском секторе: растут оборот розничной торговли и объем платных услуг населению.

«По итогам первого полугодия 2021 года в Тюменской области наблюдается рост промышленного производства (110,6% к уровню 1 полугодия 2020 года в сопоставимых ценах). Определяющее влияние на динамику промышленности оказывают обрабатывающие производства (122,4% к уровню 1 полугодия 2020 года). Растет производство продукции сельского хозяйства (102,4% к уровню января-июня 2020 года в сопоставимой оценке). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор», - добавили в пресс-службе губернатора.