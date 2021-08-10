Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямой эфир 17 августа

Во вторник, 17 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямой эфир с жителями города. Вопросы главе региона можно отправлять уже сейчас.

«Дорогие друзья! Я планирую 17 августа провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. Принять участие в прямой линии может любой желающий. Задавайте вопросы в комментариях под этим постом и по электронной почте info@sovetnik72.com. В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить — дам поручение заместителям ответить в ближайшее время. До встречи в прямом эфире», - написал Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.

Напомним, главной темой прошлого прямого эфира стало строительство школ и детских садов в Тюменской области в 2021 году. Тогда стало известно, что в 2021 году в Тюмени будет возведено три новые школы.