В Мегионе детсад заплатит полмиллиона за падение ребенка со ступенек

В Мегионе родители ребенка отсудили у детского сада 500 тысяч рублей за травму, полученную в детском саду. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. 4-летняя девочка упала с лестничного марша при входе во время прогулки и ударилась головой.

Родители пострадавшей обратились в прокуратуру, а затем подали иск в суд. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Травма обошлась без серьезных последствий – вреда здоровью ребенка не причинено.

Сумму морального вреда, заявленную отцом ребенка и удовлетворенную судом, можно назвать рекордной. Обычно по таким искам взыскивают в десятки раз меньше.