Правительство России не стало ограничивать продажи бензина за границу

В России не будут вводить запрет на экспорт бензина – соответствующее решение принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Об этом пишет ряд федеральных СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника ТАСС на совещании «звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности». Также нефтяникам не предложили заморозить цены. Собеседник «Ведомостей» уточняет, что нефтяникам дали время до сентября, чтобы стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на бензин.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на бензин на внутреннем рынке Минэнерго обращалось в правительство с предложением запустить процесс ввода запрета на экспорт бензина из России. «Известия» отмечают, что сложная ситуация на топливном рынке в России сложилась из-за повышенного спроса на фоне роста внутреннего туризма из-за закрытых границ. Кроме того, ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

На данный момент основной экспортер топлива «Сургутнефтегаз». В июле на долю компании пришлось 62 процента поставок бензина на экспорт. Сургутский гигант сильнее всех и сократил продажи за рубеж.