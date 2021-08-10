Штаммам коронавируса хотят давать названия созвездий

Учёные могут использовать названия созвездий для обозначения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью газете The Daily Telegraph

Причина возможного появления новых обозначений — ограниченное количество букв греческого алфавита. Именно с помощью них сейчас называют новые штаммы. Но прежде чем названия созвездий будет решено использовать, их должны проверить юристы ВОЗ. Организация беспокоится о том, чтобы новые «имена» для разновидностей вируса никого не оскорбили.

Напомним, что обозначение штаммов греческими буквами также появилось из-за дискриминации. До этого их называли по месту, где они появились, что могло обидеть граждан этих стран.