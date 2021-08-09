Вирусологи рассказали о суперраспространителях коронавируса

Руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» предупредил о суперраспространителях – людях, которые заражают коронавирусом больше среднестатистической нормы. По словам Александра Семенова, их количество в некоторых регионах России может достигать 80 процентов. Информация об этом появилась на сайте ТАСС.

Суперраспространители сами могут переносить COVID-19 в легкой форме (даже не зная о болезни), но при этом заражать многих людей вокруг себя. Причина их появления банальна: заболевшие выходят на улицу с плохим самочувствием, не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. Особенно опасными в таких случаях становятся массовые мероприятия, где почти невозможно избежать контакта с окружающими.

«В магазине перед вами кассир без маски, маска под подбородком — чем не суперраспространитель? — говорит эксперт. — Через кассира за смену проходят сотни людей, при том, что к кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на 1,5 м. Чтобы снизить риск заражения, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках, в общественном транспорте аналогично, все в масках, а не единицы. Тогда никакой локдаун не понадобится».