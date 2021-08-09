В России выросла смертность и снизился средний чек за похороны

В первое полугодие 2021 года в России смертность выросла на 16%. При этом сильно разбогатеть на ритуальных услугах сильно не получилось: граждане стали чаще экономить, провожая умерших в загробный мир. При таком росте смертности совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%. За тот же период прошлого года на ритуальные услуги потратили 34 млрд рублей, в 2021 – 36,9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и представителей рынка.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей», – комментирует ситуацию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

При этом выросла доля кремаций. В среднем она обходится на 40% дешевле, чем захоронения в землю.