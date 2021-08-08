Российская сборная взяла 71 медаль на Олимпийских играх-2020

Россия вошла в тройку лидеров по количеству завоеванных медалей на Олимпиаде-2020. Больше всего медалистов у США (113) и Китая (88). Российские спортсмены взяли 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. Об этом пишет Чемпионат. При этом в медальном зачете Россия заняла пятую позицию. Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа в 14:00 мск.

Ранее siapress.ru писал о том, что российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота на Олимпийских играх.